Landesgericht Ried berichtigte Geschichte einer NS-Täterin

Die 1912 in Münzkirchen geborene Maria Mandl war im Frauenlager des KZ Auschwitz-Birkenau Oberaufseherin. Sie beteiligte sich dort an der Ermordung von Zehntausenden. Nach dem Krieg wurde die Frau mit dem Beinamen “die Bestie” in Polen für ihre Verbrechen verurteilt und am 24. Jänner 1948 in Krakau hingerichtet.

Doch das damalige Kreisgericht Ried im Innkreis stellte 1975 eine Todeserklärung für Mandl aus: Sie sei “1939 in ein deutsches KZ eingeliefert” worden und habe den 31. Dezember 1944 nicht überlebt. Damit wurde die NS-Massenmörderin zum bedauernswerten KZ-Opfer umgewidmet.

Das Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ), das heuer von dieser Todeserklärung erfuhr, ging an die Öffentlichkeit. “Es ist einfach nicht zu akzeptieren, dass die Justiz mit einem Rechtsakt eine Geschichtsfälschung stützt”, kritisierte das Vorstandsmitglied des Mauthausen Komitees Robert Eiter. “Die wirklichen KZ-Opfer, von denen manche ja noch leben, fühlen sich verhöhnt, wenn eine NS-Täterin als eine von ihnen dargestellt wird.”

Das Landesgericht Ried fragte daraufhin bei Eiter an, ob Tag und Ort der Hinrichtung Mandls zu belegen seien. Das gelang mit Unterstützung durch das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes. Dann fasste das Landesgericht einen formellen Aufhebungsbeschluss.

Eiter würdigte diese Vorgangsweise: “Die heutige Leitung des Landesgerichtes trägt natürlich keine Schuld daran, dass vor 42 Jahren ein schwerer Fehler begangen wurde”, aber sie habe ihre Verantwortung wahrgenommen, den Fehler aus der Welt zu schaffen.

(APA)