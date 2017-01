Im Bregenzer Festspielhaus geht am Montagabend der Medienempfang 2017 des Landes Vorarlberg über die Bühne. Dabei wird auch Markenexperte Klaus-Dieter Koch als Speaker zu Gast sein. Ebenso wird Landeshauptmann Markus Wallner über die kommenden und aktuellen Herausforderungen in Vorarlberg sprechen. VOL.AT wird ab 19 Uhr via Stream live aus dem Bregenzer Festspielhaus berichten.