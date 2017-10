Landbauer statt Rosenkranz FPÖ-Spitzenkandidat in NÖ

Udo Landbauer übernimmt FPÖ-NÖ - © APA (AFP/Archiv)

Udo Landbauer soll die niederösterreichischen Freiheitlichen als Spitzenkandidat in die Landtagswahl am 28. Jänner 2018 führen. Der 31-jährige Landtagsabgeordnete und Stadtrat in Wiener Neustadt übernimmt diese Aufgabe von Landesparteiobmann Abg. Walter Rosenkranz, der die “Weichenstellung” am Montag bekannt gab. Er selbst bleibt nun doch in der Bundespolitik.