Landau sieht Regierungsprogramm nur "für die Starken"

Caritas-Präsident Michael Landau übt deutliche Kritik am Regierungsprogramm. "Ich habe das Gefühl, es gibt hier einen beinahe darwinistischen Ansatz - nach dem Motto: Der Stärkere setzt sich durch", sagt er im Weihnachtsinterview mit der APA. Arbeitslose und Asylwerber sieht er von den geplanten Maßnahmen betroffen. Dennoch lobt Landau auch einzelne Vorhaben und hofft auf gute Zusammenarbeit.

Sorgen macht Landau etwa der Umgang mit Arbeitslosen – “wenn die ohnehin niedrige Leistung in diesem Bereich weiter gekürzt werden soll”. Die Integration der Notstandshilfe lasse vermuten, dass sich die Regierung in Richtung eines Hartz-IV-Systems bewege. “Auch bei der Ausweitung der zumutbaren Wegzeiten wird man sich genau ansehen müssen, was das für das Familienleben bedeuten wird”, so der Caritas-Präsident, der vor allem eine Zunahme der Kinderarmut befürchtet.

Unter keinen Vorbehalt will Landau den neuen Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) stellen. “Ich habe in der Schule gelernt, die Polizei ist Freund und Helfer der Menschen in Österreich. Und daher will ich zunächst einmal davon ausgehen, dass auch der neue Innenminister der oberste Freund und Helfer aller Menschen in Österreich sein möchte. Mein Appell lautet: Er möge die Würde eines jeden Menschen in Österreich schützen.”