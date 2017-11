Land Vorarlberg unterstützt Kleingemeinden bei Schneeräumung

©ABD0105_20170419 - RAMSAU AM DACHSTEIN - STERREICH: THEMENBILD - Illustration zum Thema "Wintereinbruch in sterreich": Der Winter meldet sich mit tiefen Temperaturen und SchneefŠllen zurŸck. Im Bild ein Schneepflug-Einsatzfahrzeug am Mittwoch, 19. April 2017, bei der SchneerŠumung in Ramsau am Dachstein (Steiermark). - FOTO: APA/MARTIN HUBER