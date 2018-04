Land Vorarlberg unterstützt "familieplus"-Programm

Rund 200.000 Euro wendet die Landesregierung in diesem Jahr zur Fortsetzung des innovativen "familieplus"-Programms auf.

Mit dem Projekt wird darauf abgezielt, die Kinder-, Jugend- und Familienfreundlichkeit in den Gemeinden weiter zu erhöhen. “Dazu gibt es eine konsequente Familienorientierung in allen Bereichen”, erläutert der Landeshauptmann. Zum Kreis der “familieplus”-Mitglieder gehören mittlerweile 16 Vorarlberger Gemeinden und eine Region.

Seit dem Programmstart im Jahr 2011 geht von “familieplus” eine sehr dynamische Entwicklung aus. Die Zahl an teilnehmenden Gemeinden hat sich kontinuierlich erhöht, was Landeshauptmann Wallner sehr positiv bewertet: “Es profitiert ganz Vorarlberg, wenn immer mehr Gemeinden der Kinder- und Familienfreundlichkeit in allen relevanten Bereichen eine besondere Stellung einräumen”. Inzwischen würden schon über ein Drittel aller Vorarlbergerinnen und Vorarlberger in einer familieplus-Gemeinde leben, kann der Landeshauptmann auf eine bemerkenswerte Zwischenbilanz hinweisen.