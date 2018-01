Land Vorarlberg erleichtert Umstieg auf Elektromobilität

Heute fand im Land eine Pressekonferenz zu "Umstieg auf Elektromobilität leicht gemacht - ALLMENDA green mobile: Startklar mit attraktiven Angeboten" mit Landesrat Erich Schwärzler statt.

Landesrat Erich Schwärzler sprach bei der Vorstellung des Modells am Donnerstag, 25. Jänner, in der VKW-Mobilitätszentrale in Bregenz von einem “weiteren wertvollen Beitrag auf unserem Weg zur Energieautonomie Vorarlberg”. “ALLMENDA green mobile bietet Interessierten die Möglichkeit, in einem Netzwerk zu besonderen Konditionen die umwelt- und klimaschonende Elektromobilität kennenzulernen, auszuprobieren und gemeinsam weiterzuentwickeln. Interessant ist dabei auch der Ansatz, die Energieversorgung für die eigene E-Mobilität über Bürgerkraftwerke sicherzustellen. Wir unterstützen gerne solche Initiativen, die von Privaten, Unternehmen, Gemeinden und Regionen getragen sind”, so Schwärzler.