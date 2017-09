Land unterstützt Demenzkranke mit 140.000 Euro

Die bereitgestellte Unterstützung für die Aktion Demenz beläuft sich wie schon in den Vorjahren auf 100.000 Euro. Die Diagnose Demenz dürfe nicht dazu führen, dass Menschen von der Teilhabe am öffentlichen Leben ausgeschlossen werden, so Soziallandesrätin Katharina die Landesrätin.

Es ist ein Schwerpunkt der “Aktion Demenz”, das Bewusstsein der Öffentlichkeit für das Thema zu stärken und die Menschen noch mehr zu sensibilisieren. Prognosen gehen davon aus, dass die Zahl der derzeit 5.600 demenziell Erkrankten in Vorarlberg bis zum Jahr 2030 auf 7.000 steigen wird.

Projekt Tandem

Seit mittlerweile zehn Jahren erfahren pflegende Angehörige von demenzkranken Menschen über das Projekt “Tandem” Hilfestellung und Begleitung. Organisiert und durchgeführt wird das Angebot vom Bildungshaus Batschuns. Tandem konnte sich als Plattform zur fachlichen Beratung und zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch für Menschen, die daheim ein demenzkrankes Familienmitglied betreuen, etablieren. In Kleingruppen bis zu fünf Personen können Teilnehmende Sorgen und Probleme besprechen, nach passenden Lösungen wird gemeinsam gesucht. Im Vorjahr fanden insgesamt 60 solcher Besprechungen statt.