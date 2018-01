Land Salzburg wählt am 22. April 2018

Der Salzburger Landtag hat am Mittwoch formell den 22. April 2018 als Termin für die kommende Landtagswahl beschlossen. Die Entscheidung fiel einstimmig. Alle anderen rechtlich in Betracht kommenden Termine schienen wenig geeignet. Sie wären etwa auf durch Fenstertage verlängerte Wochenenden um den Staatsfeiertag oder Christi Himmelfahrt gefallen.

Zugleich schied ein Termin (6. Mai) aus, weil an diesem Tag der Marathon in der Stadt Salzburg stattfindet, der zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führt. Zuletzt wählte das Land Salzburg am 5. Mai 2013.