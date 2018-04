Länder oder Bund – Wer hat die Macht im Staat?

Wie viel Macht haben die Länder, wie viel der Bund? Darüber diskutierte am Sonntag im ORF auch der Vorarlberger Föderalismus-Experte Peter Bußjäger.

Mit der Wahl in Salzburg endet die Serie der vier Landtagswahlen in diesem Jahr. In Niederösterreich, Tirol und Kärnten wurden die jeweiligen Landeshauptleute in ihren Ämtern bestätigt und gestärkt. Hat das Auswirkungen auf das – immer wieder Schwankungen unterworfene – Verhältnis zwischen den Ländern und dem Bund?