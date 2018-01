Land gibt 1,9 Millionen Euro für Wasserinfrastruktur frei

Für Projekte in den Städten Bludenz und Dornbirn sowie den Gemeinden Kennelbach, Brand, Düns, Thüringen, Reuthe und Hohenweiler hat das Land mehr als 1,9 Millionen Euro freigegeben.

Konkret werden vier Wasserversorgungsprojekte in den Gemeinden Kennelbach, Brand, Düns und Thüringen sowie zwei Projekte aus dem Bereich Abwasserbeseitigung in den Städten Dornbin und Bludenz gefördert. In Reuthe, Hohenweiler und Dornbirn sollen außerdem Kanalkataster erstellt werden. Der Erhalt und Ausbau von Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie die Erstellung von Katastern sind mit großem finanziellem Aufwand verbunden.