Land bewilligt 8,7 Millionen Euro für Musikschulen

In diesem Jahr schon bewilligt wurden von der Landesregierung die Beiträge für Musikschulaufwendungen an die Gemeinden, die Zahlungen für die Fahrtkosten- und Fahrtzeitvergütungen für Lehrpersonen, die Schüler in anderen Sprengelgemeinden unterrichtet haben und die Unterstützung für das Vorarlberger Musikschulwerk.

Das Musikschulwesen in Vorarlberg ist der Landesregierung jährlich rund neun Millionen Euro wert. Hinzu kommt der Beitrag, der von den Gemeinden aufgebracht wird.

Land übernimmt Teil der Personalkosten

Mehr als ein Drittel der Personalkosten an den 18 Vorarlberger Musikschulen werden vom Land gestemmt, informiert Wallner. Die übrigen Finanzmittel kommen von den Gemeinden und aus Schuldgeldbeiträgen.

In den 18 Vorarlberger Musikschulen werden insgesamt rund 15.500 Schüler von mehr als 500 Lehrpersonen unterrichtet. Das Angebot ist flächendeckend organisiert. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen in Vorarlberg, die ein Instrument erlernen, liegt weit über dem österreichischen Schnitt.