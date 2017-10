Die „Furie“ konnten bislang in fünf Saisonspielen erst einmal das Eis als Sieger verlassen. Aber der schlechte Start spiegelt wohl nicht die volle Leistungsfähigkeit der Ladiner wieder. Wollen die Montfortstädter Punkte aus der Fremde mitnehmen wird es eine konzentrierte Leistung über sechzig Minuten benötigen und auch das nötige Glück im Abschluss.

Es ist der dritte Auswärtseinsatz der Feldkircher in dieser Saison. Bereits am kommenden Samstag erfolgt der nächste in Sterzing.

Headcoach Michael Lampert zur bevorstehenden Partie in Südtirol: „Kevin Puschnik ist wieder mit dabei. Wir sollten also vollständig antreten können. Es wird eine solide Leistung von uns brauchen wenn wir Punkte holen wollen. In dieser Liga gibt es keine leichten Gegner.“

HC Gherdeina valgardena.it – FBI VEU Feldkirch

Wolkenstein, Pranives , Mittwoch 04.10.2017, 20:30h