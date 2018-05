Lainer und Samassekou im UEFA-Europa-League-Saisonkader

Zwei Profis von Fußball-Meister Red Bull Salzburg haben es in den Europa-League-Kader der Saison 2017/18 geschafft. Stefan Lainer und Diadie Samassekou fanden Aufnahme in das elitäre 18-Mann-Aufgebot, das von der UEFA am Donnerstag nominiert wurde. Dazu zählen auch sechs Spieler von Sieger Atletico Madrid, darunter der Final-Doppeltorschütze Antoine Griezmann.

“Es ist eine große Auszeichnung, das nehme ich gerne mit”, sagte Stefan Lainer. “Aber ohne die Performance des ganzen Teams wäre das nicht möglich gewesen.” Der Rechtsverteidiger wurde zudem zum zweitbesten Spieler der Bundesliga-Saison gekürt.

Ob Lainer über den Sommer hinaus in Salzburg bleibt, ist laut eigenen Angaben noch nicht endgültig entschieden. Der Vertrag des 25-Jährigen läuft noch bis 2022. “Ich werde nur dann wechseln, wenn etwas Besonderes kommt”, kündigte der ÖFB-Teamspieler an. “Da muss alles stimmen.”