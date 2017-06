Lainer und Kainz gegen Irland erstmals in ÖFB-Startformation

Kainz und Burgstaller in der Startformation - © APA

Österreichs Fußball-Teamchef Marcel Koller setzt im WM-Qualifikationsspiel am Sonntag (18.00 Uhr/live ORF eins) in Irland von Beginn an auf Salzburgs Stefan Lainer und Werder-Bremen-Legionär Florian Kainz. Beide haben bisher erst ein Länderspiel absolviert und stehen erstmals in ihrer Karriere in der Startformation des ÖFB-Teams.