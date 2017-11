Laienbühne-Spende für die Emser Lebenshilfe

Die Hohenemser Laienbühne unterstützt die Lebenshilfe mit einer großzügigen Spende von 1.000 Euro.

Hohenems. Der Obmann der Laienbühne, Harald Eisenhofer, die Regisseurin Novenka Komes und das Laienspieler-Ensemble übergaben nach der ausverkauften Premiere ihres neuen Lustspieles „Adoption mit Hindernissen“ im Arbeitervereinshaus den Scheck mit ihrer obligaten Spende an den Obmann der Hohenemser Lebenshilfe Kurt Fenkart und an Jürgen Feistenauer, den Leiter der Lebenshilfe-Werkstätte.

Das Geld werde dazu verwendet, den Ankauf eines Rollstuhles und eines Kopftasters, der statt einer Maus für die Bedienung eines Computers verwendet wird, mit zu finanzieren, erklärte Feistenauer, der auch an den Adventbasar der Lebenshilfe morgen, Freitag den 24. November, bei der Werkstätte in der Eisplatzstraße 2 erinnerte. Die Lebenshilfe Hohenems betreut in der Werkstätte derzeit 23 Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen im Alter von 18 bis 63 Jahren mit zehn Mitarbeitern, darunter zwei Zivildienern.