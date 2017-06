Menschen auf der Flucht - © AFP

Das UNO-Menschenrechtsbüro in Genf hat Berichte erhalten, dass die Lage um die umkämpfte irakische Stadt Mosul eskaliert. Demnach seien seit dem 26. Mai mehr als 231 Zivilisten bei der Flucht aus dem Westteil von Mosul getötet worden, davon zumindest 204 innerhalb von drei Tagen in der letzten Woche, so das Menschenrechtsbüro in Genf.