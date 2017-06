Lage in Ostukraine trotz “Brot-Waffenruhe” gespannt

Die moskautreuen Aufständischen in Donezk und Luhansk warfen den Regierungstruppen mehrere Verstöße gegen die Feuerpause vor. Mindestens ein Kämpfer sei verletzt worden, sagte der Separatistensprecher Eduard Bassurin in Donezk der Agentur Interfax zufolge. Seiner Darstellung zufolge setzte die ukrainische Armee auch schwere Artillerie ein. Bassurin sagte, sie hätten Daten über die Verstöße an die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) übermittelt. Die OSZE beobachtet die Lage im Donbass.

Eigentlich hatten sich die Konfliktparteien auf eine Waffenruhe ab Samstag 0.00 Uhr geeinigt. Die sogenannte Brot-Waffenruhe soll bis Ende August gelten und eine gefahrlose Ernte ermöglichen. Es ist einer von zahlreichen Anläufen für eine Feuerpause, die allesamt nach kurzer Zeit gescheitert waren. Seit 2014 wurden in dem blutigen Konflikt nach UNO-Angaben rund 10.000 Menschen getötet.

(APA/dpa)