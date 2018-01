Lässt Hypnose auch Vorarlbergs Brüste wachsen?

Hypnotiseur Elmar Bickel aus Nüziders hat auf seiner Internetseite eine Anleitung erstellt, bei der man sich durch Selbsthypnose selbst die Brüste vergrößern kann. VOL.AT-Reporterin Sara wagt den Selbstversuch.

Bis zu acht Zentimeter mehr Umfang

Elmar Bickel hat diese Hypnose in seiner Praxis früher selbst durchgeführt. Wie er sagt sind bis zu acht Zentimeter mehr Brustumfang möglich. Dennoch ist jeder Mensch anders empfänglich für Hypnosetechniken und zudem erfordert das Ganze Suggestibilität, also die Fähigkeit in Gedanken und in Gefühle hineintauchen zu können und sich dabei von der Realität ausklinken zu können.