Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) hat per Aussendung auf die besonders intensive Belastung im Beruf aufmerksam gemacht. Rund 400.000 Menschen arbeiten in Österreich demnach aktuell an einem Arbeitsplatz mit gehörgefährdendem Lärm.

Lärmschwerhörigkeit zählt daher laut AUVA zu den häufigsten Berufskrankheiten – 2016 wurden von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt nach eigenen Angaben mehr als 560 Fälle anerkannt. Ein Großteil der berufsbedingten Fälle könne durch entsprechende Maßnahmen verhindert werden. Oft fehle aber das Problembewusstsein, obwohl die technische Entwicklung in Sachen Lärmschutzprodukte bereits sehr fortschrittlich sei. Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken