Längste Talabfahrt und beleuchtete Rodelstrecke Vorarlbergs eröffnen

Dank der ausgiebigen Schneefälle der letzten Tage können ab diesem Wochenende die Talabfahrten nach Schruns und St. Gallenkirch in Betrieb gehen. Auch die 5,5 Kilometer lange, beleuchtete Nachtrodelbahn von der Bergstation der Garfrescha Bahn über die Maisäßsiedlung Grandau zur Talstation der Garfrescha Bahn in St. Gallenkirch-Gortipohl eröffnet am Samstag das erste Mal.

Längste Talabfahrt in Vorarlberg

Das Nachtrodeln jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag ab 18.00 Uhr ist ein besonderes Highlight im Montafon. „Mit den beiden Talabfahrten und der wunderschönen Nachtrodelstrecke kommen die Wintersportbegeisterten in einen besonderen Genuss. Denn neben der Länge – die Abfahrt nach Schruns und die Rodelbahn sind die längsten im Land – sind die Strecken vor allem wegen ihrer landschaftlichen Schönheit so beliebt. Ganz besonders danke ich unserer Pistencrew an dieser Stelle: In kürzester Zeit hat das Team in den Nachtstunden die Strecken perfekt präpariert“, zeigt sich Peter Marko, Geschäftsführer der Silvretta Montafon GmbH begeistert.

