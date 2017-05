Die Brücke ist 483 Meter lang - © APA (dpa)

Im Harz wird am Sonntag die weltweit längste Hängeseilbrücke für Fußgänger eröffnet. Die Gesamtlänge des Bauwerks gibt der in der Stadt Oberharz am Brocken ansässige Betreiber mit 483 Metern an. Die Hängebrücke schwebt demnach rund hundert Meter über dem Staubecken der Rappbodetalsperre.