Längste Brücke Indiens nahe der Grenze zu China eröffnet

“Diese Brücke wird nicht nur Zeit und Geld sparen, sondern den Menschen in Assam und Arunachal Pradesh eine neue wirtschaftliche Revolution bringen”, sagte Modi bei der Einweihungsfeier am Freitag. Assam und Arunachal Pradesh gehören zu sieben nordöstlichen Bundesstaaten, die nur über einen schmalen Korridor nördlich von Bangladesch mit dem Rest Indiens verbunden sind. Arunachal Pradesh grenzt im Norden an Tibet und wird teilweise von China beansprucht. Der Grenzkonflikt schwelt bereits seit Jahrzehnten.

Modi hat versprochen, die Infrastruktur in der abgelegenen Region zu verbessern. Neben der 318 Millionen Dollar (284 Millionen Euro) teuren Brücke will die Regierung auch eine 2.000 Kilometer lange Autobahn bauen, um den Osten von Arunachal Pradesh mit dem Westen zu verbinden. Die Baukosten werden auf sechs Milliarden Dollar geschätzt. Auch der Bau einer neuen Eisenbahnlinie wird geprüft.

Frühere indische Regierungen hatten den Bau neuer Straßen in Arunachal Pradesh abgelehnt – damit sie im Falle eines Konflikts nicht von chinesischen Truppen genutzt werden können. Modi hatte diese Vorgaben jedoch 2014 gelockert.

In indischen Medienberichten über die neue Brücke spielte nun eine große Rolle, dass auch bis zu 60 Tonnen schwere Panzer darüber fahren können. Der indische Verkehrsexperte Ajit Singh wies darauf hin, dass indische Truppen die bisher schwer erreichbare Region in “Krisenzeiten” nun leichter erreichen könnten. 1962 hatten sich Indien und China einen kurzen Krieg um Arunachal Pradesh geliefert.

(APA/ag.)