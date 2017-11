Längere Fahrzeiten für Vorarlberger Bahnreisende Richtung Wien

Auf längere Warte- und Fahrzeiten müssen sich Bahnreisende am kommenden Wochenende einstellen. Die Arlbergstrecke wird aufgrund von Gleisarbeiten zwischen Bludenz und Öztal gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.

Vom kommenden Samstag bis Montagmittag ist die eingleisige Strecke über den Arlberg für den Zugverkehr gesperrt. Der Grund ist die Errichtung neuer Gleise und Weichen. In dieser Zeit werden Züge zwischen Ötztal und Bludenz im Schienenersatzverkehr mit Bussen geführt. Mit längeren Reisezeiten ist zu rechnen.

Auch der Nahverkehr ist am Samstag und Sonntag betroffen – hier werden die Züge im Schienenersatzverkehr zwischen Ötztal und Landeck geführt. Der Frühverkehr am Montag für die Pendler von Landeck in Richtung Ötztal und Innsbruck kann laut ÖBB aber weitgehend planmäßig abgewickelt werden.