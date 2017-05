Ländleanzeiger.at: Gewinne einen von 10 Gutscheinen für einen Integra-Radservice!

Was gibt es Schöneres, als im Sommer mit dem Rad unterwegs zu sein!? Zum Strand, zur Arbeit oder auch zur abendlichen Grillparty. Doch du bist mittlerweile vom nicht motorisierten Mountainbike auf ein E-Bike umgestiegen und dein Jüngster ist seinem Kinderrad entwachsen!? Dann bietet dir ländleanzeiger.at die perfekte Plattform, um für deine Räder einen neuen Besitzer bzw. eine neue Besitzerin zu finden. Mit wenigen Klicks kannst du hier schnell und einfach verkaufen oder verschenken.

Kategorie „Fahrrad“: Jetzt Integra-Gutschein gewinnen!

Im Juni steht auf ländleanzeiger.at alles im Zeichen des Radelns. Vom E-Bike bis hin zum Spezialsattel – lade jetzt alle nicht mehr gebrauchten Artikel hoch. Jene zehn ländleanzeiger.at-Nutzer, die bis zum 30. Juni die meisten Inserate in der Kategorie „Fahrrad“ hochladen, gewinnen jeweils einen Integra-Gutschein für einen tollen Radservice. Die angebotenen Artikel der Gewinner werden außerdem in den ländleanzeiger.at-Newsletter aufgenommen, der über 70.000 Abonnenten erreicht. So macht Verkaufen Spaß!

Bring dein Rad auf Vordermann – mit dem perfekten Service der Firma Integra. Nach dieser Spezial-Behandlung wird dein Drahtessel im neuen Glanz erstrahlen – und die Sicherheit im Straßenverkehr oder auf einem Single Trail ist wieder gewährleistet. Diese beinhaltet: Schonende Reinigung sowie Prüfung/Einstellung der Beleuchtung & Bereifung, von Kette & Bremsen, Tretlager & Radlager, Laufrädern, Schaltung, Steuersatz, Lenker & Lenkervorbau, Sattelstütze & Gabel (inkl. Probefahrt, exklusive Material).

Wussten Sie, dass Integra – die Arbeits- und Bildungsinitiative für Menschen auf Arbeitssuche – auch weitere Services zum Thema Fahrrad im Angebot hat? Neben der Fahrradwerkstatt steht auch ein Fahrradverleih für Ausflugsfahrten, eine Falträder-Initiative für Firmen und Privatpersonen, sowie eine „Fahrrad-Garderobe“, die Parkplätze und deren Überwachung für Events beinhaltet, zur Verfügung!

