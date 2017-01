Ländle Yoga – das erste Yogastudio in der Region amKumma

Zahlreiche Gratulanten hatten sich am vergangenen Samstag zur Neueröffnung im Oberen Tobel eingefunden. Neben GR Edith Lampert-Deuring gratulierten auch Udo Mäser, Manuela Pillon, Eva Scheiderbauer und Stefanie Kleisl den beiden jungen Frauen zur Eröffnung von „Ländle Yoga“. Weiters schlossen sich auch Daniela Hagspiel-Rebholz, Christoph Ritter, Sandra Kölbl und Margret Scholler den Glückwünschen zur Neueröffnung an.

„Wir möchten eine Wohlfühloase für Menschen schaffen, die eine Möglichkeit suchen, Stress abzubauen, sich zu entspannen, sich körperlich aktiv und beweglich zu halten, Kraft aufzubauen, Bewegungseinschränkungen vorbeugen wollen,“ informiert Nicole Scheichl am Eröffnungstag. „Jeder Mensch kommt aus einem anderen Grund zum Yoga – unsere Aufgabe ist es, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind und auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Bei uns sind sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene herzlich willkommen. Unsere Kurse decken ein breites Spektrum von verschiedenen Stilen ab. Die Palette reicht vom kraftvoll dynamischen Yoga bis hin zu regenerativem Yoga und „Yin Yoga“, führt Scheichl weiter aus.

Aber auch spezifische Themenstunden wie Yoga für den Rücken, Anfängerkurse oder Business Yoga für Firmen auf Anfrage gehören zum Programm der beiden Sportlerinnen. Darüber hinaus ist „Ländle Yoga“ in Zusammenarbeit mit „Surfmax“ die erste Adresse für Yoga auf einem Stand Up Paddle Board (SUP) in Vorarlberg. Das korrekte und gesundheitsförderliche Ausführen der Übungen sei besonders wichtig, um Verletzungen zu vermeiden.

Infos zu den Kursen gibt es unter www.laendleyoga.com