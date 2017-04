Zehn Länder, die in der Antike eine Hochkultur entwickelt haben, wollen künftig enger in der Krisenbekämpfung zusammenarbeiten. Ziel der Kooperation sei es unter anderem, Terrorismus und Armut zu bekämpfen und für die Lösung von Konflikten einzutreten, sagte Griechenlands Regierungschef Alexis Tsipras am Montag im griechischen Fernsehen (ERT).

Der Initiative könnten sich auch andere Staaten anschließen, hieß es nach dem Treffen mit Außenministern und hohen Vertretern der beteiligten Länder weiter. An der zweitägigen Konferenz in Athen nahmen China, der Iran, der Irak, Indien, Ägypten, Italien, Mexiko, Peru, Bolivien und Griechenland teil. (APA/dpa)