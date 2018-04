Länder begrüßen neuen Anlauf zur Harmonisierung der Mindestsicherung

Bund und Länder unternehmen bis Sommer einen neuen Anlauf zur Ausverhandlung einer 15a-Vereinbarung über die Mindestsicherung.

Bei der Konferenz der Landessozialreferentinnen und -referenten am Freitag, 13. April, in Leoben wurden dafür die Weichen gestellt. Auch Vorarlbergs Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker begrüßt diese neue Chance für eine gemeinsame Lösung ebenso wie die Bereitschaft des Finanzministers zu erneuten Gesprächen mit den Ländern über die Pflegeregresskompensation. Weiters hat die Konferenz mehrere Beschlüsse in Sachen Inklusion zur Verbesserung der Situation von Menschen mit Behinderung gefasst, berichtet Gesundheitslandesrat Christian Bernhard.

Kritik an AMS-Förderbudgetkürzung

Kritik äußerte Landesrätin Wiesflecker zur von der Bundesregierung angekündigten Kürzung des AMS-Förderbudgets: “Es ist nicht verständlich, warum gerade in Zeiten einer guten Wirtschaftslage vor allem bei Älteren, Langzeitarbeitslosen, weniger Qualifizierten und Flüchtlingen gespart werden soll, also genau bei jenen Gruppen, die besonders stark armutsgefährdet sind.” Die Betroffenen würden so in die Mindestsicherung gedrängt, das wiederum führe zu Mehrausgaben für Länder und Gemeinden. “Die Länder fordern daher vom Finanzminister und der Sozialministerin, sich gegen derartige Kostenverschiebungen einzusetzen bzw. für einen entsprechenden Kostenausgleich für die Länder und Gemeinden zu sorgen”, so Wiesflecker.