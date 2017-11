Lähmung durch Aquarium: Skurrile Gründe für schlechtes WLAN

Auch bei WLAN kann man einiges falsch machen: Schlechtes Internet zu Hause ist oft ein selbstgemachtes Problem. Auch die falsche oder schlechte Platzierung des Routers kann das Netz verschlechtern.

Wer kennt es nicht: Man sitzt gemütlich auf der Couch und möchte beim Streaming-Dienst die Lieblingsserie schauen. Doch dann der Schock: Aus irgendeinem Grund funktioniert das WLAN trotzt angeblicher High-Speed-Internetverbindung nicht – das kann doch nur am Netzbetreiber liegen – oder etwa doch am Aquarium?

Funktioniert das Internet nicht so gut, wie es sollte, kann das auch an einer Wand liegen. Wände können das Signal bis zu 25% reduzieren.

Idealerweise stellt man den Router in der Nähe einer Tür und in erhöhter Position auf. Manchmal kann man so auch selbst effektiv für eine bessere Verbindung sorgen.