Lächelnd-höfliche Diskussion zwischen Griss und Strache

Debatte drehte sich viel um Außenpolitik - © APA

Viel höfliches Lächeln und freundlich-zurückhaltendes Erklären: Das war am Donnerstag in der ORF-Konfrontation zwischen NEOS-Kandidatin Irmgard Griss und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zu sehen. Trotzdem waren sie in fast allen Themen unterschiedlicher Meinung. Die Debatte mündete in der Feststellung von Griss, dass die NEOS wegen deren Haltung zur EU nicht mit der FPÖ in eine Regierung wollen.