Lady Gagas neue Horror-Wachsfigur

Lady Gaga hat eine neue Wachsfigur: Nach dem bekannten Museum “Madame Tussauds” hat sich nun auch ein Museum in Lima an eine Skulptur der Sängerin gewagt. Die peruanische Wachsfigur soll zwar Gaga in ihrem berühmt-berüchtigten Fleischkleid darstellen, sieht ihr aber alles andere als ähnlich.

It’s a Wax sculpture of an alien cockroach that murdered Lady Gaga and is wearing her skin. pic.twitter.com/syzVLqaQZE — Natalie Grace Alford (@NatalieGABand) 20. Oktober 2017

Gagas Fans sind alles andere als begeistert von der Darstellung ihrer Lieblingssängerin und sehen die Figur als “Witz”. “Es ist eine Wachsfigur der Alien-Kakerlake, die Lady Gaga umgebracht hat und jetzt ihre Haut trägt.”, schreibt ein Fan auf Twitter.

Das skurille daran: Auch andere Wachsfiguren, die die Sängerin darstellen sollen, sind ähnlich missraten. Eine Fanseite auf Twitter postete eine Sammlung der seltsamen Gagas:

Let’s not forget Gaga’s other terrible wax figures pic.twitter.com/8tOk4pI0sX — Joanne World Tour (@ladygaga_JWT) 19. Oktober 2017

Die Fans haben Recht: Mit der zu großen Nase und den seltsam-muskulösen Oberarmen erinnert die Figur eher an Iggy Pop oder an Donatella Versace. Auch die Kurven der Sängerin sucht man an der Wachs-Lady vergebens.

Was haben sich die Macher der Figur nur dabei gedacht?

(Red.)