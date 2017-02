Lady Gaga zeigt es den “Body-Shamern”

Denn neben dem großen Lob, das die Sängerin für ihren Auftritt beim größten Sport-Event der Welt einheimste, gab es in den sozialen Netzwerken auch unzählige negative Kommentare – allerdings nicht wegen ihrem Gesang, sondern wegen ihrem Körper.

Sogenannte “Fans” bezeichneten die Figur der 30-Jährigen als “schwabbelig”, “schlaff” und sogar “fett”. Manche beschwerten sich, dass sich die Sängerin mit “diesem Körper” in so ein knappes Outfit “zwänge”.

Auf diesen Blödsinn reagierte der Popstar nun mit einer schlagfertigen und passenden Reaktion. Auf Instagram postete sie ein Bild ihres Super Bowl-Auftritts mit einem kurzen Text an ihre Follower:

“Ich habe gehört, dass mein Körper gerade ein großes Thema ist. Dazu kann ich nur sagen, ich bin stolz auf meinen Körper und dass solltet ihr auch sein. Es spielt keine Rolle, wer ihr seid oder was ihr tut. Ich könnte euch eine Million Gründe dafür nennen, warum ihr nicht die Bedürfnisse von allen zufrieden stellen müsst um Erfolg zu haben. Sei du selbst – ohne Kompromisse. So machen es Gewinner. Vielen Dank, dass ihr mich unterstützt. Ich liebe euch.”

