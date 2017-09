Lady Gaga sagt wegen Krankheit Konzert ab und schickt Fans Pizza

“Es könnte mich nicht niedergeschlagener machen, dass ich heute Abend nicht auftreten kann”, schrieb die Sängerin per Kurznachrichtendienst Twitter. Ein Auftritt im strömenden Regen in New York vor einigen Tagen habe sie erkranken lassen.

I’m so sorry Montréal. We are working on postponing the show. Please read this message from my ❤️ below. pic.twitter.com/ktglIGpykL — xoxo, Gaga (@ladygaga) 4. September 2017

Als Entschädigung bestelle und bezahle sie für alle Fans vor ihrem Hotel Pizza, teilte Lady Gaga mit. Einen neuen Termin für das Konzert gab es zunächst noch nicht. Die Musikerin ist derzeit auf Welttournee, bis Dezember stehen dutzende Auftritte auf dem Programm.

I’m sending free to any monsters outside my hotel The William Gray Montréal . I love u so much & I’m so sorry u are the most loyal fans. — xoxo, Gaga (@ladygaga) 4. September 2017

(APA)