"Ladies only" - Das Damenkränzle ist wieder da

Die Pfadfinder und die Frauenbewegung Altach luden zum geselligen Faschingskränzchen ein.

Altach Alt und Jung traf sich am Samstag im KOM in Altach. Von wegen Frauenkränzchen sind nur für das „ältere“ Semester. „Hier feiern alle gemeinsam ein tolles Fest bis spät in die Nacht“, lacht Mitorganisatorin Silvia Wagner. Während das Duo „Zum Wohl“ musikalisch einheizte, brachte die Show-Einlage der Tanzgruppe von Happy dance die Besucherinnen zum Staunen. „Das Aschenputtel“ vom Jugendleiterteam der Pfadis und der Auftritt von „Luis aus Südtirol“ trug mit dazu bei das die fantastische Stimmung bis weit nach Mitternacht anhielt. Bei bester Bewirtung und guter Laune wurde das Tanzbein bis spät in die Nacht geschwungen.