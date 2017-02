Ladendiebe erbeuteten Designerkleidung um 10.000 Euro

Ein Kaufhausdetektiv beobachtete die Verdächtigen - © APA (Archiv/dpa)

Ladendiebe, die hauptsächlich hochpreisige Designerkleidung mitgehen ließen, sind am Donnerstagnachmittag im Wiener Donauzentrum gefasst worden. Das Trio war nicht nur in der Bundeshauptstadt, sondern auch im Burgenland und in Deutschland aktiv. Ihre Beute hatte einen Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro, berichtete die Polizei am Freitag.