Das Kabarett Trio „Die drei Frisöre“ sorgte für Lachsalven

Die drei Herren wurden alle nachweislich in ihrer Heimat (Vorarlberg) geboren und stammen aus unauffälligen Elternhäusern. Bernhard Widerin, Daniel Amann und Stefan Beer – inzwischen österreichweit bekannt als „Die drei Frisöre“.

Preisgekröntes Kabarett Trio

Zwölf Jahre später wagten die drei Kabarettisten den Schritt auf die Kleinkunstbühne. Mit ihrem Programm „Superhorror“ feierten die drei im Jänner 2007 am Theater am Saumarkt in Feldkirch Premiere. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Im selben Jahr nahmen die „Drei Frisöre“ bei ihrem ersten Wettbewerb mit und gewannen den Kleinkunstpreis des Landes Tirol. „Die drei Frisöre“ – die in Wirklichkeit ganz andere Berufe ausüben – nehmen das Publikum mit auf eine absurde Reise durch die Welt und die Musik. Sie spielen auf der Bühne Loblieder auf das Leben, die Natur, die Frauen und vieles mehr.

Eine multikulturelle Achterbahnfahrt

Die drei Akteure sorgten am vergangenen Freitag für einen ausverkauften Vereinshaussaal. Sie nennen sich die „Shooting-Stars“ des Musik-Trash-Kabaretts. Dr. Love, Mac. Katz und Barbasacco zeigten sich im aktuellen vierten Bühnenprogramm „Hut ab“ ein wenig gereifter aber keineswegs leiser. Das Publikum war begeistert vom „Selfie Song“, einer Parodie auf den japanischen Eurovision Song Contest Beitrag begleitet von einer „japanischen Kniegeige“ oder dem Lied, in dem der Volks Rock ´n Roller Andreas Gaballier kritisch „unter die Lupe genommen“ wird. Statt einer Pause wurden die Kabarettfreunde mit einer Singeinlage von Erich Nachbauer überrascht. Aufgrund der großen Nachfrage findet am 10. Februar 2017 im Vereinshaussaal in Götzis eine Zusatzvorstellung mit den „Drei Frisören“ statt.