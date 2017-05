Labour holt vor Wahl in Großbritannien auf

Die Umfrage wurde am 24. und 25. Mai durchgeführt und ist damit die erste Befragung nach dem Anschlag von Manchester mit 22 Toten. May hatte Mitte April überraschend Neuwahlen für den 8. Juni angekündigt. Sie will damit unter anderem ihre Position in den Brexit-Verhandlungen mit der EU stärken.

(APA/ag.)