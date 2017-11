„La Piccola Sicilia“ – Ihr italienischer Feinkostladen mitten in Lochau

Lochau. Zahlreiche Lochauer haben ihn schon entdeckt – den neuen „Italiener“ mitten im Ortszentrum. Vanessa Giambrone, die junge Inhaberin von „La Piccola Sicilia“, lädt hier zum mediterranen Einkauf von feinen, regionalen Produkten aus Italien.

Wenn man das neue Feinkostgeschäft in den ehemaligen Räumlichkeiten von „Elektro-Sturn“ betritt, werden sogleich Erinnerungen an „Bella Italia“ lebendig. In den Theken und auf den Regalen präsentieren sich liebevoll arrangierte Spezialitäten aus den verschiedenen Regionen Italiens wie Pasta, Olivenöle und Gewürze, Salami- und Käsespezialitäten, Antipasti, Parmaschinken, Mandelgebäck, Panettoni zu Weihnachten sowie erlesene Weine und vieles andere mehr.