La Notte Italiana - Die große Nacht der Italo-Hits

Am 8. Juni 2018 laden unvergessliche Stars des italienischen Schlagers mit all ihren großen Hits auf die Seebühne in Bregenz zu einer ganz besonderen Starnacht: La Notte Italiana!

Etwa Al Bano & Romina Power mit “Felicita”, Toto Cutugno mit seiner Reibeisen-Stimme und seinem “L´italiano” oder Ricchi e Poveri, die 1981 mit “Sarà perché ti amo” die meistverkaufte Single Italiens produzierten und damit auch die österreichischen Charts erstmals eroberten.

Im Interview Mit diesen Hits wird den Italo-Fans im Westen Österreichs ganz schnell unbeschwertes Strand-Feeling und unvergängliche Urlaubs-Stimmungen wachgerufen. Wir haben die Stars Romina Power und Al Bano im Vorfeld zum Interview getroffen.

Italienische Schlager Live Kein anderes Musik-Genre boomte in Österreich in den letzten Jahren derart wie Schlager, aber dabei kamen die Freunde italienischer Musik live etwas zu kurz und konnten nur selten ihren Lieblingen persönlich begegnen, deshalb präsentiert jetzt Showfactory eine ultimative “La Notte Italiana”. Der Sommer ist natürlich die perfekte Zeit für die unzähligen Italo-Hits, die einem sofort und automatisch ein Lächeln auf die Lippen zaubern, sozusagen Sommer-Feeling pur in Noten!