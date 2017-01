“La La Land” gewinnt Filmpreis der US-Produzenten

Ihr Film gilt als Oscar-Favorit - © APA (Archiv)

Die Musical-Romanze “La La Land” hat den Filmpreis der US-Produzenten erhalten und damit ihre Chancen auf einen Oscar weiter verbessert. Der Film von Damien Chazelle, mit dem tanzenden und singenden Duo Emma Stone und Ryan Gosling, holte am Samstagabend in Los Angeles die Trophäe des Verbands Producers Guild of America (PGA).