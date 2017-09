Gewertet wurden die jeweils acht besten Punkte-Ergebnisse bei Herren und Damen. - © VOL.AT/Stiplovsek

In der Reihung der besten Mehrkampf-Veranstaltungen in der Leichtathletik hat es das Meeting in Götzis 2017 noch vor den Weltmeisterschaften in London auf Platz eins geschafft. Erstmals seit 2001 konnte die Traditionsveranstaltung im Mösle-Stadion die Wertung für sich entscheiden.