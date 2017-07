Kyrgios musste in erster Wimbledon-Runde aufgeben

Wegen der jüngsten Anschläge in London begannen die Hauptbewerbe in Wimbledon mit verschärften Sicherheitsvorkehrungen. Zum Schutz des sportlichen Großereignisses seien Undercover-Beamte sowie bewaffnete Beamte im Dienst, sagte Turnierchef Richard Lewis am Montag vor Journalisten. Zudem seien an der Straße zu den Plätzen Absperrungen installiert worden.

Sowohl die Sicherheitsbehörden als auch die Ausrichter des Turniers hätten ihre Vorkehrungen verschärft, hob Lewis hervor. Dies sei auch im Sinne der Spieler. “Sie sagen, sie fühlen sich sicher und es ist etwas, an das sie in aller Welt gewöhnt sind”, erklärte der Chef des “All England Lawn Tennis and Croquet Club”. Das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon dauert zwei Wochen. Durchschnittlich 40.000 Zuschauer verfolgen die Spiele täglich live vor Ort.

(APA/ag.)