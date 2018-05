Kvitova holte mit 3. Madrid-Triumph ihren heuer 4. Titel

Die Tschechin Petra Kvitova hat am Samstag beim WTA-Tennisturnier der höchsten Kategorie in Madrid ihren 24. WTA-Titel geholt. Im Finale setzte sich die 28-Jährige nach einem fast dreistündigen Marathon gegen die ungesetzte Niederländerin Kiki Bertens 7:6(6),4:6,6:3 durch.

Für Kvitova ist es bereits der fünfte Turniersieg seit ihrem Comeback vor knapp einem Jahr, der heuer vierte. Der zweifachen Wimbledonsiegerin waren kurz vor Weihnachten 2016 von einem Einbrecher in ihrer Wohnung in Tschechien bei einer Messerattacke mehrere Sehnen und Nerven in der Schlaghand durchtrennt worden. Ihre Rückkehr ist deshalb verblüffend. Am Montag wird sie bereits wieder die Nummer acht der Weltrangliste sein.