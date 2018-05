KUZ Mattersburg soll "Zentrum der Literatur" werden

Das seit 2014 geschlossene Kulturzentrum (KUZ) Mattersburg soll künftig zu einem "Zentrum der Literatur" werden. "Wir schaffen hier am Standort Mattersburg wirklich ein multifunktionales Kulturzentrum", meinte Kulturlandesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Freitag bei der "finalen Bekanntgabe" zur Zukunft des Gebäudes.

In Mattersburg sollen künftig das Landesarchiv, die Landesbibliothek, das Literaturhaus Mattersburg und die Volkshochschule Mattersburg untergebracht werden. Durch den Umzug des Landesarchivs sollen Kosten von rund 9,6 Millionen Euro gespart werden, welche für eine Renovierung bzw. Neuerrichtung des in Eisenstadt ansässigen Landesarchiv anfallen würden.

Das noch in der Vergangenheit präsentierte Projekt für das KUZ Mattersburg hätte Errichtungskosten von 14,1 Millionen Euro bedeutet, erklärte Doskozil. Dabei sei ein Saal für 600 Personen vorgesehen gewesen. Diese Variante sei – auch in Hinblick auf das nicht weit entfernte Kulturzentrum Eisenstadt und in Verbindung mit den Kosten – “etwas zu überdimensional” und “zu teuer” gewesen. Die jetzige Ausführung sei in hinsichtlich der Nutzung die beste und auch die kostengünstigste Variante.