Kuuuhl: Antenne Vorarlberg zahlt Kuh von Alexander Bechter aus Hittisau

Alexander Bechter aus Hittisau hat diese Rechnung an den Radiosender geschickt. Seine Familie hat einen Hobby-Bauernhof mit Kühen, Pferden und Hühnern. Der 25-jährige arbeitet hauptberuflich als Tischler, wenn es seine Zeit zulässt, hilft er aber seinem Vater auf dem Bauernhof.

„Ich höre bei der Arbeit immer Antenne Vorarlberg und wollte mein Glück auch mal versuchen“ erzählt Alexander. „Mein Vater hat eine neue Kuh für unseren Hof gekauft. Und diese Rechnung habe ich geschickt.“ Und tatsächlich: Am Mittwoch um Punkt 7 Uhr zieht Isabella Canaval vom Antenne Vorarlberg – Frühstücksradio die Rechnung von Alexander. „Ich stand gerade in der Tischlerei an einer Maschine, als ein Kollege zu mir gestürmt kam und meinte, dass man meine Rechnung gezogen hat.“

Innerhalb von 3 Hits meldet sich Alexander bei Isabella im Studio – und gewinnt damit den Rechnungsbetrag von 2.034 Euro für die Kuh Lora! „Das ist Wahnsinn! Da muss man lange melken, bis man das Geld wieder zurückhat”, freut sich Alexander im Radio!

Jetzt sind Sie dran: Schicken Sie ganz einfach alle Rechnungen, die Sie finden, an Antenne Vorarlberg! Per Mail, WhatsApp oder über ein Online-Formular auf www.antennevorarlberg.at. Jeden Morgen um Punkt 7 Uhr und dann mehrmals täglich ziehen die Moderatoren eine Rechnung.

Isabella Canaval hat noch einen wichtigen Tipp: „Es kann zwischen 7 und 17 Uhr jederzeit passieren, dass wir Ihre Rechnung ziehen! Deshalb morgens beim Aufstehen, tagsüber bei der Arbeit oder zuhause, im Auto und im Feierabend unbedingt Antenne Vorarlberg hören. Denn es wäre doch schade, wenn wir Ihre Rechnung ziehen – und Sie es ausgerechnet dann nicht hören!“