Kustersberger gaben lebendiges Zeichen der Farbentragenden

Drei Tage währte das Stiftungsfest, das vom Chargencabinett (Vorstand) unter Senior (Obmann) Alexander Müller, den Consenioren Jan Moosbrugger und Maximilian Praeg, Fuchsmajor Laurin Riedlinger, Schriftführer Matthias Eberhard und Kassier Laurenz Müller bestens vorbereitet und durchgeführt wurde. Beachtliche Unterstützung leistete die Altherrenschaft unter Philistersenior Reinhard Kaindl und dessen Mitstreitern Stephan Leissing, Armin Immler und Pascal Kloser. Großartige Schützenhilfe gab es vom früheren Philistersenior Rudi Öller, der das Ereignis fotografisch dokumentierte.

Farbenprächtiges Bild

Die Feierlichkeiten begangen am Freitag mit einem Begrüßungsabend auf der KBB-Bude (Verbindungsheim) am Berg Isel. Eine erfreulich hohe Anzahl der Aktiven und viele Altherren trafen sch dort zur Einstimmung auf das Stiftungsfest. Der Samstag brachte nach einer von Verbindungsseelsorger P. Dietmar Gopp gelesenen Messe in der Stadtpfarrkirche St. Gallus den Festumzug über die Kirchstraße und den Leutbühel, musikalisch begleitet von einer Abordnung des Musikvereins Fluh. Zum farbenprächtigen Bild trug die Teilnahme Chargierter von Freundschaftsverbindungen wie Wellenstein, Augia Brigantina, Bregancea Bregenz, Rhenania Lustenau, Siegberg Dornbirn, Clunia Feldkirch, Alpenland Wien, Ostaricia Wien, des MKV und VMCV bei. Sie alle zogen zum Höhepunkt der Feierlichkeiten, dem Festkommers, in den Gössersaal ein.

Werte und Prinzipien

Die Festrede hielt Landtagsabgeordneter Matthias Kucera, der sich den Werten Religio (christliches Bekenntnis), Patria (Liebe zur Heimat), Scientia (Wissenschaft) und Amicitia (Freundschaft) annahm, die in den Mittelschulverbindungen hochgehalten werden. Er hinterfragte, ob es diese Werte und Prinzipen nicht auch in der Politik brauche, in wie weit sie in den politischen Parteien vorhanden sind und gelebt werden.

Jubelbänder verliehen

Für ihre lange Zugehörigkeit zur Verbindung verliehen die Kustersberger an Christopf Breier, Markus Brändle und Ekkehard Tögel Jubelbänder für 100 Semester und an Elmar Kiene für 138 Semester.

Honorable Gäste

An den Feierlichkeiten zum Stiftungsfest nahmen unter anderen Bürgermeister Markus Linhart, die Stadträte Veronika Marte und Michael Rauth, Dekan Paul Solomon, Landtagspräsident i.R. Altbürgermeister Siegi Gasser, dessen Sohn RA Johannes Gasser, Alt-Nationalrat VN-Ombudsmann Gottfried Feuerstein, Karl-Heinz Tizian, VMCV-Landesvorsitzender Jörg Zimmermann, MKV-Kartellphilistersenior Edgar und Petra Hauer, Klaus Plitzner, Thomas Mennel, Christian Gehrer, Primar Etienne Wenzl, Ottokar Röhrig, Thomas Seifert, Landesverbandsseelsorger Fabian Jochum, Bregancea-Gründerin Silvia Öller, Angela und Harald Pöttinger, Werner und Heidi Kaplaner, Hans und Sieglinde Maksymovic, der Bregenzer Projektentwickler Christian Schmid und Tierarzt Karl Fürst teil. Zum gemeinsamen Absingen der Verbindungslieder bemühte Paul Christa sein E-Piano. Den Abschluss des 110. KBB-Stiftungsfestes bildete ein sonntäglicher Frühschoppen im „Kornmesser“.

Ehrenvolle Aufgabe

In drei Jahren steht Bregenz ein ganz besonderes Ereignis bevor, da wird der Pennälertag, die Vollversammlung und damit das höchstes Gremium im Mittelschülerkartellverband (MKV), in Bregenz abgehalten. Funktionäre aus den Reihen der Kustersberg Bregenz wurden vom MKV gebeten, hier an verantwortlicher Stelle in der Organisation mitzuwirken. Rund 20.000 Mitglieder (Pennäler) der mehr als 160 farbentragenden katholischen Verbindungen sind in diesem Dachverband organisiert. In Bregenz werden 2020 über 2.000 Farbentragende erwartet.