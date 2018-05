Kurzfilmtage Oberhausen zeichnet litauischen Filmemacher aus

Der litauische Filmemacher Deimantas Narkevicius hat für sein Werk "Demes ir ibrezimai" (Flecken und Kratzer) den Hauptpreis der 64. Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen gewonnen. Ausgezeichnet wurde eine experimentelle 3D-Arbeit, die mit der "Polarität zwischen dem Abgebildeten und den physischen Spuren auf dem Bildträger - Kratzer und Flecken - spielt", teilte das Festival am Montag mit.

Ebenfalls für ein Stadtporträt ging der “e-flux-Preis” (3.000 Euro) an den russischen Regisseur Dimitri Venkov. Er habe in “Gimny Moskovii” (Die Hymnen Moskaus) ein visionäres Porträt Moskaus geschaffen. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis des Landes Nordrhein-Westfalen ging an den indischen Filmemacher Sorahrab Hura – für eine “faszinierend verdichtete und explosive Zustandsbeschreibung vom heutigen Indien”.