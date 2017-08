Kurzfilmfestival Alpinale: Der Kampf um das “Goldene Einhorn” beginnt

Das Festival dauert fünf Tage (bis 12. August) und wird – schönes Wetter vorausgesetzt – unter freiem Himmel abgehalten.

Für die Kategorie “v-shorts” haben sich vier lokale Filmemacher qualifiziert. Sie haben die Chance, sich im Festivalprogramm mit den besten Kurzfilmen der Welt zu messen. Zudem prämiert die internationale Jury den Siegerfilm der Kategorie mit einem 500 Euro-Preisgeld. Die besten Kurzfilme werden ebenfalls von der Jury gemeinsam mit dem Publikum ausgewählt und mit einem “Goldenen Einhorn” ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet am 12. August statt.

Das Festival beginnt täglich um 20.30 Uhr mit einem Gespräch mit den Filmemachern. Darin sollen den Besuchern Einblicke in das “Making of” der Filmproduktion gewährt werden. Um 21 Uhr startet dann täglich der Kurzfilmwettbewerb. Bei Schlechtwetter wird das Festival in den Ramschwagsaal verlegt. Von 10. bis 12. August findet bereits traditionell das 23. Kinderfilmfest in Nenzing statt. (APA)