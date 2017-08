Kurze Ronaldo-Show im spanischen Supercup mit Folgen

Vielleicht lässt er das Dress beim nächsten Mal an - © APA (AFP)

Es vergeht kaum ein Tag, an dem Weltfußballer Cristiano Ronaldo keine Schlagzeilen macht: Erst die Steueraffäre, dann Gerüchte um einen Abschied von Real Madrid – und nun am Sonntagabend beim 3:1-Hinspiel-Sieg im spanischen Supercup in Barcelona ein Traumtor und ein Gelb-Rot-Ausschluss innerhalb von nur zwei Minuten.