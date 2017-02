Kurz will OSZE-Beobachtermission in Ukraine ausbauen

Kurz will über 1.000 Beobachter in der Ukraine - © APA (AUSSENMINISTERIUM)

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP), der derzeit amtierender OSZE-Vorsitzender ist, hat sich für einen Ausbau der Mission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in der Ukraine angesichts der gespannten Lage dort ausgesprochen. “Wir stellen uns vor, die Zahl der Beobachter über 1.000 schrittweise zu steigern”, sagte Kurz Montag nach einem EU-Außenministerrat in Brüssel.